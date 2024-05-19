Меган Маркл вручили трогательный подарок для Арчи и Лилибет: что это

Во время недавнего визита в Нигерию Меган Маркл вручили очень милый подарок для ее детей – принца Арчи и принцессы Лилибет.

Во время поездки в Африку, которая выдалась для герцога и герцогини Сассекских очень насыщенной, дочь руководителя и старшего редактора CNN в Нигерии, 13-летняя Грейс Бусари, вручила подарок герцогине Меган.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Девочка подарила Меган пару красиво вышитых вручную плюшевых мишек, говорят, Меган была в восторге от такого подарка так как в Нигерии была как раз на День матери, пишет express.co.uk.

Там же во время этой поездки Меган рассказала, что быть мамой всегда было ее мечтой. Выступая на мероприятии, герцогиня поделилась своим опытом материнства и рассказала о том, что с появлением в ее жизни детей она поняла, что того баланса, который был в ее жизни больше нет, но есть новый баланс, который все время меняется.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

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