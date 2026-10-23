Меган Маркл / © Associated Press

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Меган Маркл заявила, что она «глубоко расстроена» обвинениями в том, что ее отец, Томас Маркл, находится под следствием полиции за хранение изображений, содержащих детскую порнографию.

Как сообщила вчера вечером газета The Sun, отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, проживающий на Филиппинах, предположительно, хранит обширную коллекцию незаконных изображений, которые обнаружил его сын Томас Маркл-младший и заявил на отца в полицию.

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Вот что заявила герцогиня Сассекская, когда эта информация приобрела публичный характер.

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«Я глубоко огорчена новостями, которые стали известны за последние 24 часа, и мои мысли с любыми детьми, которым мог быть причинен вред. В 2018 году было направлено письмо в столичную полицию и в службу охраны членов королевской семьи. Впоследствии это письмо было передано мне.

Меган Маркл / © Associated Press

В нем содержались тревожные и возмутительные обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что они расследуются.

Надеюсь, теперь понятно, что, несмотря на искажения информации некоторыми СМИ на протяжении многих лет, любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми было продиктовано одной причиной: защитить их. Я верила, что власти поступают так же по отношению к другим семьям.

Хотя масштабы того, что теперь стало известно, ужасают сильнее, чем можно себе представить, я искренне надеюсь, что справедливость восторжествует в полной мере и что приоритетом останется безопасность и защита невинных детей», - сказала Меган Маркл.

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Столичная полиция пока не подтвердила, выдала ли она Меган письмо или что именно было написано в документе.

Тем временем Томас Маркл старший категорически отрицает хранение изображений детского сексуального характера, называя обвинения «гнусной ложью», пишет express.

Отец Меган заявил, что утверждения его сына, Томаса-младшего, о том, что он скачал огромное количество изображений с детской порнографией на компьютеры и мобильные телефоны, «полная чушь».

Томас Маркл-младший / © Getty Images

В интервью Daily Mail, данном из реабилитационного центра во Флориде, Маркл-старший сказал: «Я в шоке, мне больно и я очень расстроен тем, что мой сын выдвигает против меня эти обвинения. Я никогда бы не смог сделать то, в чем меня обвиняют. Это самое ужасное обвинение, которое только можно выдвинуть против меня. Это полная чушь. Просто куча лжи. Это отвратительно. Я понятия не имею, почему Том пытается уничтожить меня этой ложью».

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Сын мистера Маркла рассказал полиции, что обнаружил «сотни, если не тысячи» изображений с детской сексуальной эксплуатацией в четырех больших коробках в доме своего отца в городе Себу, сообщает газета.

Теперь полиция Филиппин готовится изъять улики, а ФБР, как утверждается, рассматривает возможность начала расследования в США, где проживал 82-летний отец Меган после ампутации ноги в прошлом году. Никаких заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.

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