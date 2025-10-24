Меган Маркл заинтриговала поклонников новым видео: что она показала

Меган Маркл / © Associated Press

В своем личном аккаунте в Instagram герцогиня Сассекская опубликовала короткий видеоролик, в котором показала, как прогуливается по саду, собирает фрукты и рассматривает фруктовые деревья. Одета герцогиня в платье миди темно-синего цвета, а сверху на ней короткий вязаный белый кардиган. Волосы Меган собрала в высокую прическу, надела любимое золотое кольцо на шею и несколько золотых браслетов на запястье.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Сохраните дату 28.10.25», — заинтриговала герцогиня в подписи к ролику.

Напомним, недавно герцогиня Сассекская снова нарвалась на хейт, когда ее обвинили в том, что она опять скопировала поведение своей конкурентки — принцессы Уэльской Кейт.