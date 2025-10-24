- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган Маркл заинтриговала поклонников новым видео: что она показала
Герцогиня Сассекская, похоже, намекает, на то что уже через несколько дней ее бренд As Ever сделает объявление.
В своем личном аккаунте в Instagram герцогиня Сассекская опубликовала короткий видеоролик, в котором показала, как прогуливается по саду, собирает фрукты и рассматривает фруктовые деревья. Одета герцогиня в платье миди темно-синего цвета, а сверху на ней короткий вязаный белый кардиган. Волосы Меган собрала в высокую прическу, надела любимое золотое кольцо на шею и несколько золотых браслетов на запястье.
«Сохраните дату 28.10.25», — заинтриговала герцогиня в подписи к ролику.
Напомним, недавно герцогиня Сассекская снова нарвалась на хейт, когда ее обвинили в том, что она опять скопировала поведение своей конкурентки — принцессы Уэльской Кейт.