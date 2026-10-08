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Меган Маркл заметили с подругой в одном из ресторанов в Лондоне
Меган Маркл снова заметили в Лондоне после возвращения в Великобританию.
45-летняя герцогиня Сассекская встретилась с 29-летней Малалой Юсуфзай в среду, 7 октября. На фотографии, опубликованной в социальной сети X, пара запечатлена за ужином в Claridge's, знаменитом отеле в лондонском районе Мейфэр.
Этот выход в свет стал первым известным публичным появлением Меган в Лондоне с тех пор, как она и принц Гарри вернулись в Великобританию со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет в конце августа, пишет People.
Меган и Малала связаны общими историями. В октябре 2020 года герцогиня и принц Гарри присоединились к пакистанской активистке и лауреату Нобелевской премии мира для виртуальной беседы, посвященной Международному дню девочек, где обсуждалась важность образования для девочек.
«Мы с Меган придерживаемся одного мнения: мы обе считаем, что когда у девочек есть доступ к образованию, выигрывают все», — поделилась Малала после их разговора в 2020 году.
А недавно Меган и Гарри были запечатлены по пути в паб Falkland Arms в Котсуолдсе.