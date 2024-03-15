Меган Маркл запускает новое шоу: о чем оно будет

Новый блог в Instagram, который завела вчера герцогиня Сассекская появился именно в это время совсем не просто так.

Меган Маркл не просто вернулась в Instagram, она перезапустила свой бренд, который будет тесно связан с новым кулинарным проектом герцогини.

Съемки ее нового сольного шоу Netflix начнет через несколько недель. Это будет кулинарный проект, тесно связан с American Riviera Orchard и Меган планирует заняться производством и продажей такого продукта, как джем, сообщает express.

Ранее сообщалось, что в Instagram Меган будет вести так называемый лайфстайл-блог, который, вероятно, будет похож на тот, который она вела до знакомства с принцем Гарри, который назывался The Tig. Меган планирует продавать различные товары для дома, кулинарные книги и собственно еду, о котором будет ее новое шоу.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Кстати, в соцсетях первый ролик, которым Маркл поделилась в своем Instagram, уже успели раскритиковать. Пишут, что герцогиня позаимствовала некоторые идеи у Гвинет Пэлтроу. Один из пользователей прислал скриншот видео Гвинет Goop, в котором она готовила курицу на кухне, где фон очень похож на тот, который мы видим в ролике Меган.

"Она полностью копирует одно из ранних видео Гвинет Пэлтроу на Goop — видео с жареной курицей", - пишет фолловер.

Страница Меган, отметим, уже получила синюю галочку. На нее подписалось более 387 тысяч человек за первые сутки после ее создания.

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