Меган Маркл запускает новую серию подкастов: стало известно, о чем они будут

Меган объявила о своем новом партнерстве с Lemonada Media в начале этого месяца и намерена запустить свой новый подкаст на платформе после окончания ее многомиллионной сделки со Spotify.

Было много предположений о том, что повлечет за собой это новое партнерство, и появились первые подробности.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Источник сообщил US Weekly, что Меган считает себя "слишком академичной для развлечений" и не хочет, чтобы подкаст был «ориентирован на знаменитостей".

А вот королевский биограф Анджела Левин сказала: "Мы знаем предыдущий подкаст, в котором она просто безостановочно говорила о себе. И здесь, если она собирается рассказывать истории из своей жизни, я думаю, это будет ужасным недостатком. Люди не хотят знать о ней одно и то же снова и снова".

Другой же источник, близкий к герцогине Сассекской, заявил, что она будет ориентирована в основном на контент благотворительного характера.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

13 февраля Lemonada Media объявила о новом партнерстве с герцогиней Сассекской, однако название подкаста пока не разглашается. Lemonada также запустит все 12 эпизодов подкаста Meghan's Archetypes, который впервые вышел в эфир на Spotify в прошлом году.

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