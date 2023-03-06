Меган - не Кейт: раскрыта главная причина, из-за которой Сассекские сбежали из дворца

Меган Маркл точно знала, что ее ждет в королевской семье, но не представляла, что все правила и протоколы такие суровые. Бывший сотрудник королевского дворца рассказал о главной причине, из-за которой Меган и Гарри переехали в Америку.

В новой книге Тома Куинна "Позолоченная юность. Интимная история взросления в королевской семье" автор рассказывает, что, выходя замуж за принца Гарри, Меган знала, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. Но она не ожидала, что все настолько изменится.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская должна была соблюдать королевские протоколы после замужества с принцем Гарри точно так же, как принцесса Кейт должна была следовать правилам, выйдя замуж за принца Уильяма. Разница лишь в том, что у Кейт Мидллтон не было таких амбиций, как у Меган, а еще она британка и воспитывалась совсем в иной среде. Меган же была очень разочарована, пишет Mirror.

Сотрудники "фирмы" обращались с Кэтрин "слегка снисходительно", потому что она не была королевской крови, с чем Кейт тоже пришлось смириться. Тем не менее Кэтрин удалось это гораздо лучше. Использовав свое природное обаяние, она смогла завоевать расположение людей.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Меган же не собиралась делать ничего подобного. Герцогиня Сассекская терпеть не могла, что вынуждена подчиняться каким-то нелепым королевским правилам, отчитываться за каждый свой шаг и такая жизнь была для нее невыносимой.

Таким образом Меган попросту хотела для себя и своих детей более свободной жизни. Как американка, она привыкла делать то, что ей захочется, и тогда, когда ей этого захочется. И для своих детей герцогиня хочет этого же – американской свободы делать и говорить то, что вам нравится, и идти туда, куда хочется.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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