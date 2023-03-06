Меган - не Кейт: раскрыта главная причина, из-за которой Сассекские сбежали из дворца

Меган Маркл точно знала, что ее ждет в королевской семье, но не представляла, что все правила и протоколы такие суровые. Бывший сотрудник королевского дворца рассказал о главной причине, из-за которой Меган и Гарри переехали в Америку.
В новой книге Тома Куинна "Позолоченная юность. Интимная история взросления в королевской семье" автор рассказывает, что, выходя замуж за принца Гарри, Меган знала, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. Но она не ожидала, что все настолько изменится.
Герцогиня Сассекская должна была соблюдать королевские протоколы после замужества с принцем Гарри точно так же, как принцесса Кейт должна была следовать правилам, выйдя замуж за принца Уильяма. Разница лишь в том, что у Кейт Мидллтон не было таких амбиций, как у Меган, а еще она британка и воспитывалась совсем в иной среде. Меган же была очень разочарована, пишет Mirror.
Сотрудники "фирмы" обращались с Кэтрин "слегка снисходительно", потому что она не была королевской крови, с чем Кейт тоже пришлось смириться. Тем не менее Кэтрин удалось это гораздо лучше. Использовав свое природное обаяние, она смогла завоевать расположение людей.
Меган же не собиралась делать ничего подобного. Герцогиня Сассекская терпеть не могла, что вынуждена подчиняться каким-то нелепым королевским правилам, отчитываться за каждый свой шаг и такая жизнь была для нее невыносимой.
Таким образом Меган попросту хотела для себя и своих детей более свободной жизни. Как американка, она привыкла делать то, что ей захочется, и тогда, когда ей этого захочется. И для своих детей герцогиня хочет этого же – американской свободы делать и говорить то, что вам нравится, и идти туда, куда хочется.
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