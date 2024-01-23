Меган не пришла: в Сети появилось фото принца Гарри с церемонии "Живые легенды авиации"

Герцог Сассекский удостоился на мероприятии награды за свои достижения в качестве пилота британской армии.

Снимок с принцем в Instagram запостила бывшая журналистка и невеста американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса – 54-летняя Лорен Санчес. Она тажке посетила ежегодную церемонию вручения премии "Живые легенды авиации", состоявшейся в гостинице "Беверли Хилтон" в Беверли-Хиллз и получила признание за свои достижения в авиации, в том числе за создание компании по воздушной съемке Black Ops Aviation в 2016 году.

"Для меня большая честь находиться рядом с легендами авиации, которые сформировали историю и будущее полетов. Спасибо @livinglegendsofaviation за это невероятное признание. Благодарна моей любящей семье за их непоколебимую поддержку".

После церемонии ее жених Джефф Безос поделился в социальных сетях комментарием по поводу большого достижения своей невесты.

Принц Гарри, Лорен Санчес, Джон Траволта и Джефф Безос / Фото: instagram.com/laurenwsanchez

"Горжусь тобой! ❤️", — написал 60-летний основатель Amazon в комментарии к посту Санчес.

А принц Гарри был включен в список "Живые легенды авиации" после того, как проработал пилотом вертолета в течение десяти лет в британской армии. На церемонию герцог приехал один, его супруга Меган Маркл не посетила мероприятие. Сообщалось, что один из детей пары заболел, поэтому Меган решила остаться дома. Гарри выглядел в этот вечер элегантно и был в черном смокинге, белой рубашке и с галстуком-бабочкой.

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