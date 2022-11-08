Меган передумала: почему герцогиня Сассекская так жаждет титулов для своих детей

После смерти королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, стали бороться за положенные их детям титулы принца и принцессы. Но, как известно, король Чарльз III не торопится с этим решением.

Ранее Меган говорила, в том числе и публично в интервью Опре Уинфри, что ей не нужны титулы для детей. Однако позже герцогиня передумала. И, говорят, это произошло после разговора с принцессами Беатрис и Евгенией, с которыми дружат Меган и Гарри.

Как рассказал королевский эксперт Нил Шон, герцогиня Сассекская ранее игнорировала важность титулов в королевской семье. Приставку Их Королевских Высочеств Гарри и Меган лишились в 2020 году, когда сложили с себя королевские обязанности. Но им по-прежнему разрешено использовать титул герцога и герцогини Сассекских, чем они умело пользуются в своих целях.

Дети Меган и Гарри в настоящее время не имеют титулов, и носят просто имя и фамилию - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, и с тех пор, как Чарльз стал королем, решение об их титулах не было принято, пишет mirror.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Нил Шон утверждает, что Меган изменила свое мнение относительно титулов для детей после того, как увидела, насколько полезными стали титулы для сестер Йоркских – Беатрис и Евгении, которые также не являются работающими членами семьи, но имеют титулы принцесс. Именно поэтому Меган так решительно настроена на то, чтобы "дожать" короля Чарльза в вопросе титулов для своих детей.

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"Гарри и Меган очень, очень хотят сохранить эти королевские титулы. После долгих размышлений Меган решила, что титулы будут полезны не только ей, но и обоим ее детям. Меган очень подружилась со старшими членами монархии, в основном с принцессами Евгенией и Беатрис. После этого герцогиня поняла, насколько полезным может быть титул, особенно когда вы хотите вращаться в правильных кругах. Вот почему они хотят ухватиться за титулы", - считает эксперт.

Король Чарльз III, Меган Маркл и королева Камилла / Фото: Associated Press

Как мы помним, принц Гарри накануне свадьбы говорил: "Что Меган хочет, то Меган и получает". Но пока вопрос с титулами повис в воздухе.

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