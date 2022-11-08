Меган передумала: почему герцогиня Сассекская так жаждет титулов для своих детей

После смерти королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, стали бороться за положенные их детям титулы принца и принцессы. Но, как известно, король Чарльз III не торопится с этим решением.
Ранее Меган говорила, в том числе и публично в интервью Опре Уинфри, что ей не нужны титулы для детей. Однако позже герцогиня передумала. И, говорят, это произошло после разговора с принцессами Беатрис и Евгенией, с которыми дружат Меган и Гарри.
Как рассказал королевский эксперт Нил Шон, герцогиня Сассекская ранее игнорировала важность титулов в королевской семье. Приставку Их Королевских Высочеств Гарри и Меган лишились в 2020 году, когда сложили с себя королевские обязанности. Но им по-прежнему разрешено использовать титул герцога и герцогини Сассекских, чем они умело пользуются в своих целях.
Дети Меган и Гарри в настоящее время не имеют титулов, и носят просто имя и фамилию - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, и с тех пор, как Чарльз стал королем, решение об их титулах не было принято, пишет mirror.
Нил Шон утверждает, что Меган изменила свое мнение относительно титулов для детей после того, как увидела, насколько полезными стали титулы для сестер Йоркских – Беатрис и Евгении, которые также не являются работающими членами семьи, но имеют титулы принцесс. Именно поэтому Меган так решительно настроена на то, чтобы "дожать" короля Чарльза в вопросе титулов для своих детей.
"Гарри и Меган очень, очень хотят сохранить эти королевские титулы. После долгих размышлений Меган решила, что титулы будут полезны не только ей, но и обоим ее детям. Меган очень подружилась со старшими членами монархии, в основном с принцессами Евгенией и Беатрис. После этого герцогиня поняла, насколько полезным может быть титул, особенно когда вы хотите вращаться в правильных кругах. Вот почему они хотят ухватиться за титулы", - считает эксперт.
Как мы помним, принц Гарри накануне свадьбы говорил: "Что Меган хочет, то Меган и получает". Но пока вопрос с титулами повис в воздухе.
Читайте также: