Меган передумала: почему мемуары герцогини Сассекской о королевской семье так и не увидит публика

Герцогиня Сассекская прожила в королевской семье чуть больше двух лет. И уверенна, что ей есть, что рассказать о своих родственниках.

Ранее сообщалось, что Меган хочет написать книгу о своем пребывании в королевской семье Великобритании, но ее муж принц Гарри вмешался и "положил конец этим планам".

Считалось, что герцогиня Сассекская была готова рассказать все о своем времени, проведенном с членами королевской семьи, но принц Гарри повлиял на ее планы из-за опасений негативной реакции со стороны семьи.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Эксперт по связям с общественностью Майя Риаз назвал решение Гарри помешать Меган написать потенциально взрывоопасные мемуары "разумным шагом", пишет express. "Это говорит о том, что Гарри намерен избегать дальнейших споров и поддерживать более позитивные отношения со своей семьей", добавила эксперт.

Говорят, что вместо мемуаров Меган и Гарри договорились, что она напишет книгу о расширении прав и возможностей женщин.

Меган выступала в защиту женщин с юных лет, даже бросив вызов сексистской рекламе, когда ей было всего 11 лет, и выступала на Женской конференции ООН.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что компания Сассекских осталась без босса. Менеджер Archewell Productions, компании, которую Гарри и Меган основали в 2020 году для создания телевизионных программ и фильмов, уволился.

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