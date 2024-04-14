Меган снова критикуют: что не так в новом образе жены принца Гарри

Герцогиня Сассекская выбрала ансамбль в светлых оттенках и большие черные солнцезащитные очки для появления на матче с поло.

Меган сопровождала принца Гарри на соревновании Royal Salute Polo Challenge в Сентебале в Палм-Бич, Майами.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня приехала в платье миди цвета слоновой кости от бренда Heidi Merrick с американским проемом, вырезами на животе и спине, а также с бантом сзади. Стоимость наряда – 812 долларов. Наряд дополнила туфлями-лодочками на шпильках от Aquazzura за 695 долларов. Именно обувь и вызвала возмущение у поклонников. Почему герцогиня Сассекская решила носить туфли на высоком каблуке на траве, потенциально испортив поле?

"Обувь на танкетке лучше дополнила бы повседневный элегантный образ по такому случаю", "Если бы я носила это, думаю, я бы сочетала его с танкеткой вместо туфель на шпильке, но это только я", "Шпильки для игры в траве… правда?! Не элегантно", - писали пользователи соцсети Instagram, комментируя образ Меган.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Впрочем, справедливости ради стоит напомнить, что многие члены британской королевской семьи появлялись на траве на каблуках. Чаще всего это происходит на садовой вечеринке в Букингемском дворце или на скачках в Аскоте. Но их за это не критикуют.

Напомним, мы уже вспоминали другие образы Меган Маркл на матчах поло в разные года.

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