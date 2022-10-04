Меган снова на первом плане: опубликованы новые портреты герцога и герцогини Сассекских

В Сети обсуждают новые портретные фотографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые сделал их друг и фотограф Мисан Харриман.

Кадры были сделаны в день церемонии One Young World, 6 сентября, в Манчестере. В этот самый день, к слову, королева Елизавета II появилась на своем последнем публичном мероприятии.

В своем Instagram Мисан Харриман опубликовал два портрета Меган и Гарри – цветной и черно-белый. На цветном Меган в красной блузке и брюках со стрелками от экологичного бренда Another Tomorrow запечатлена чуть впереди Гарри и держит мужа за руку. Она выглядит серьезной и смотрит прямо в камеру, в то время как Гарри выглядит несколько смущенным.

На втором черно-белом снимке пара снова держится за руки и запечатлены боком к камере. Несмотря на то, что кадры были сделаны почти месяц назад, Мисан Харриман опубликовал их только сейчас, видимо, это связано с трауром по королеве Елизавете II, который как раз недавно завершился в королевской семье.

Меган и Гарри, напомним, присутствовали на некоторых мероприятиях, связанных с похоронами бабушки принца, в период с 8 по 19 сентября. После чего улетели в США к детям.

Кстати, Мисан Харриман - именно тот фотограф, который сделал снимки пары, когда они находились в ожидании рождения своей дочери Лилибет. Малышка, отметим, была названа в честь королевы.

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