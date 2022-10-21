Меган снова недовольна: герцогиня Сассекская критикует их с Гарри фильм для Netflix

Похоже, Меган и Гарри после смерти королевы Елизаветы II делают все возможное, чтобы переложить на чужие плечи ответственность за все, что они наговорили в фильме, который снимает об их жизни в королевской семье стриминговый сервис Netflix.

В недавнем новом интервью Меган для журнала Variety герцогиня Сассекская высказалась, что недовольна документальным сериалом Netflix с принцем Гарри. Когда ее спросили, чего ожидать зрителям от этого кино, герцогиня ответила, что это немного не так, как мы говорили на самом деле. Имея, вероятно, в виду то, что Netflix все переврал, перевернул с ног на голову и представил Сассекских и королевскую семью в самом неприглядном свете.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Учитывая, что в СМИ появлялась информация о том, что после смерти королевы Елизаветы II Гарри и Меган пытались переснять некоторые сцены и скорректировать то, что уже было снято, но им отказали, неудивительно, что теперь единственный вариант выкрутиться для пары – говорить, что они ни при чем.

"Приятно иметь возможность доверить свою историю кому-то — опытному режиссеру (Лиз Гарбус), работой которого я давно восхищаюсь, — даже если это означает, что это может быть не так, как мы бы рассказали. Но мы не поэтому рассказывали. Мы доверяем нашу историю кому-то другому, а это значит, что она пройдет через их объектив. И это интересно. Мой муж никогда раньше не работал в этой отрасли", - рассказала Меган в журналу Variety.

И добавила, что ей было очень интересно наблюдать за процессом съемок, это было похоже на работу над "Форс-мажорами" (сериал, благодаря которому Меган Маркл прославилась). "Вокруг столько творческой энергии, и я вижу, как люди работают вместе и делятся своими точками зрения. Это было действительно весело", - говорит герцогиня.

Предполагается, что сериал выйдет в эфир в конце этого года после выхода пятого сезона "Короны" и расскажет историю любви пары. Также зрители узнают о том, как Сассекским жилось в британской королевской семье.

В интервью для Variety Меган Маркл также рассказала, какие у нее были отношения с королевой Елизаветой II.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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