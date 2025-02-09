Меган в белом пальто, Гарри в костюме: Сассекские посетили церемонию открия Invictus Games

8 февраля герцог и герцогиня Сассекские присутствовали на открытии Invictus Games, которые в этом году пройдут в Ванкувере и Уистлере.

Адаптивный спортивный турнир, который Гарри основал в 2014 году, продлится до 16 февраля и будет чествовать силу и мужество раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов по всему миру.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

На церемонии Меган появилась в пальто цвета слоновой кости от Sentaler с поясом на талии, нюдовых туфлях-лодочках на каблуках от Aquazzura, она распустила длинные волосы, сделала макияж в теплых оттенках и дополнила лук браслетом Сartier Love и золотыми часами от Сartier.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

Принц Гарри был в костюме, белой рубашке и галстуке. В своем Instagram, который Меган недавно снова запустила, она делилась видео в сторис и показывала некоторые кадры с мероприятия.

Меган Маркл на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

В этот раз в "Играх" принимает участие 550 участников из 23 стран, они будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта. Среди этих команд и команда из Украины, которой публика аплодировала стоя.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

На церемонии открытия выступали Кэти Перри, Ноа Кахан, Нелли Фуртадо, Роксана Бруно и Крис Мартин из Coldplay.

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У Криса Мартина особая связь с Играми — он не только написал гимн Invictus в 2014 году, вдохновленный поэмой "Invictus" Уильяма Эрнеста Хенли, но и его музыка стала саундтреком к церемониям награждения медалями Игр.

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