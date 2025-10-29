ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

Меган в белой рубашке, а Гарри в футболке: чета Сассекских неожиданно появилась на бейсбольном матче

Герцог и герцогиня Сассекские неожиданно появились на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

Пара смотрела четвертую игру Мировой серии 2025 года между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс» на стадионе «Доджер в Лос-Анджелесе.

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

Меган была одета в темные обтягивающие брюки и свободную белую рубашку на пуговицах, поверх которой надела черный жилет. На голове у герцогини была синяя бейсболка с логотипом клуба. Также Меган надела подвеску с красным сердцем на шею и любимый золотой браслет Сartier Love на запястье.

Принц Гарри был одет в черный блейзер поверх белой футболки и темные брюки.

Пара сидела в первом ряду, подбадривая игроков команды. А MLB опубликовала видео прибытия Сассекских на стадион на канале X.

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

Меган и Гарри сходили на бейсбол / © Associated Press

А на днях Меган показывала, как они с Гарри и детьми Арчи и Лили готовились к Хэллоуину и вырезали тыквы.

Меган, Гарри и их сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган, Гарри и их сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie