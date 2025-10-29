- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган в белой рубашке, а Гарри в футболке: чета Сассекских неожиданно появилась на бейсбольном матче
Герцог и герцогиня Сассекские неожиданно появились на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе.
Пара смотрела четвертую игру Мировой серии 2025 года между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс» на стадионе «Доджер в Лос-Анджелесе.
Меган была одета в темные обтягивающие брюки и свободную белую рубашку на пуговицах, поверх которой надела черный жилет. На голове у герцогини была синяя бейсболка с логотипом клуба. Также Меган надела подвеску с красным сердцем на шею и любимый золотой браслет Сartier Love на запястье.
Принц Гарри был одет в черный блейзер поверх белой футболки и темные брюки.
Пара сидела в первом ряду, подбадривая игроков команды. А MLB опубликовала видео прибытия Сассекских на стадион на канале X.
А на днях Меган показывала, как они с Гарри и детьми Арчи и Лили готовились к Хэллоуину и вырезали тыквы.