Меган в белой рубашке, а Гарри в футболке: чета Сассекских неожиданно появилась на бейсбольном матче

Меган и Гарри

Пара смотрела четвертую игру Мировой серии 2025 года между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс» на стадионе «Доджер в Лос-Анджелесе.

Меган и Гарри сходили на бейсбол

Меган была одета в темные обтягивающие брюки и свободную белую рубашку на пуговицах, поверх которой надела черный жилет. На голове у герцогини была синяя бейсболка с логотипом клуба. Также Меган надела подвеску с красным сердцем на шею и любимый золотой браслет Сartier Love на запястье.

Принц Гарри был одет в черный блейзер поверх белой футболки и темные брюки.

Пара сидела в первом ряду, подбадривая игроков команды. А MLB опубликовала видео прибытия Сассекских на стадион на канале X.

А на днях Меган показывала, как они с Гарри и детьми Арчи и Лили готовились к Хэллоуину и вырезали тыквы.