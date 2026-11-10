Меган в черном пальто, а Гарри в костюме: Сассекские прибыли в Европарламент

Гарри и Меган / © Associated Press

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Принц Гарри должен выступить с речью на открытии, в то время как выступление Меган с программной речью, как планировалось изначально, отменено. Это связано с тем, что она чувствует себя недостаточно "сильной" после ареста ее отца Томаса Маркла, которого обвиняют в хранении детской порнографии.

Мемориал «Потерянный экран» - это художественная инсталляция, посвященная детям, погибшим в результате насилия в интернете. Она включает в себя большие светящиеся короба в форме смартфонов, на которых отображаются фотографии с экрана блокировки и личные послания в память о погибших детях.

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Принц Гарри и Меган Маркл в Брюсселе / © Associated Press

Сегодня герцогиня одета в сдержанный монохромный образ в стиле «тихой роскоши», соответствующий осенне-зимнему сезону и периоду Дня памяти. На ней длинное черное пальто с широким воротником и тканевым поясом, завязанным на талии, классические черные брюки слегка расклешенного силуэта и черные туфли-лодочки с острым носком.

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На левой стороне пальто приколот традиционный красный мак, а образ дополняют лаконичные золотые серьги и гладкая прическа в виде низкого пучка, а также выразительный макияж и темный маникюр.

Принц Гарри и Меган Маркл в Брюсселе / © Associated Press

Принц Гарри одет в строгий классический костюм темного цвета, белую рубашку и темный галстук с мелким сдержанным узором. Он обут в черные кожаные классические туфли на шнуровке. На левом лацкане пиджака принца приколот традиционный красный мак, а на правом запястье видны его привычные плетеные браслеты.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Напомним, отец Меган в настоящее время находится под домашним арестом и носит электронный браслет после освобождения под залог. До ареста он отрицал выдвинутые против него обвинения и претензии.

Принц Гарри и Меган Маркл в Брюсселе / © Associated Press

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