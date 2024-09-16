Меган в мини-платье, а Гарри - в футболке и пиджаке: супруги сходили на теннисный турнир

Мероприятие было организовано Альянсом за права детей в честь покойного сына Келли Макки Зайфен — одной из близких подруг Меган — Джорджа, который скончался несколько лет назад.

Герцогиня приехала на мероприятие в мини-платье цвета слоновой кости от Giuliva Heritage, которое дополнила коричневыми туфлями Aquazurra, которые она носила во время тура по Колумбии и сумкой-портфелем от Carolina Herrera на короткой ручке. У Меган были распущены ее длинные волосы, она надела очки Ray-Ban, на запястье у нее были ее любимые часы Cartier и браслет Love из желтого золота тоже от Сartier.

Принц Гарри приехал на мероприятие в преддверии своего 40-летнего юбилея. Он выглядел элегантно в белой футболке, синих джинсах, темно-синем пиджаке и паре серых кроссовок.

Фотографиями в своем Instagram поделилась Келли Макки Зайфен.

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Напомним, в воскресенье королевский дворец поздравил принца Гарри с 40-летием, опубликовав впервые за несколько лет фото герцога Сассекского в соцсетях. Были ли личные поздравления от членов семьи по телефону, не сообщается.

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