Меган за это критиковали: королева Камилла пришла на дерби в неподходящей обуви

Королева Камилла и ее супруг король Чарльз посетили на днях фестиваль Дерби на ипподроме Эпсом, где в конных соревнованиях приняла участие лошадь монаршей пары.

Скакун Трежер, который был выведен королевой Елизаветой II, к сожалению, занял лишь 11-е место из 12 лошадей, участвовавших в забеге, и заставил королевскую чету сильно понервничать. Фотографы запечатлели, как Камилла едва ли не грызла пальцы находясь в перчатках, когда внимательно следила за соревнованиями.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Кроме всего прочего стоит отметить, что выглядела в этот день Ее Величество великолепно. На ней был небесно-голубой костюм от Bruce Oldfield, шляпа с голубой лентой, украшенная пером от Philip Treacy, а обута Камилла была в туфли Eliot Zed на каблуках. Обычно за обувь на каблуках на траве часто поддавали критике Меган, герцогиню Сассекскую. Но королеву Камиллу за это вряд ли кто-то осмелится критиковать в прессе.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В руках супруга монарха держала сумку Сharlotte Elizabeth и была в кожаных перчатках. На шее у королевы было жемчужное ожерелье, а на груди брошь The Minoru с цветными камнями. Это брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы, которую Камилла надевает не в первый раз и подробнее об украшении мы рассказывали ранее.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Кстати, для этого выхода Камилла и Чарльз выбрали похожие луки.

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