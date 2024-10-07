Мелания против Трампа: экс-первая леди США сделала громкие заявления накануне выхода мемуаров

Мелания Трамп опубликовала в соцсети видео, в котором она рассказала о своей новой книге мемуаров "Мелания", которая выходит в свет завтра, 8 октября. В ней экс-первая леди заявила: "Когда речь идет об индивидуальной свободе – фундаментальном праве, которое есть у всех женщин от рождения, не может быть никаких компромиссов. Что на самом деле означает фраза "мое тело, мой выбор"?"

В мемуарах она сделала громкие заявления в поддержку права женщин на аборты.

"Невероятно важно гарантировать женщинам право самостоятельно решать свои приоритеты относительно того, заводить ли им детей. В то же время они должны руководствоваться своими собственными убеждениями и не зависеть от какого-либо вмешательства или давления со стороны властей.

Почему кто-нибудь другой, а не сама женщина может решать, что ей делать со своим собственным телом? Фундаментальное право женщины на индивидуальную свободу, на свою жизнь гарантирует ей власть прерывать беременность, если она того желает.

Ограничивать право женщин на выбор, прерывать ли нежелательную беременность – то же, что отказывать ей в контроле над собственным телом. Я пронесла эти убеждения через всю свою сознательную жизнь", – отметила Мелания.

Ее позиция противоречит действиям ее мужа Дональда Трампа, который, будучи президентом, помог отменить историческое решение 1973 года Верховного суда США по делу Роу против Уеэйда, которое позволяло аборты на федеральном уровне.

После этого право женщин на аборты начало регулироваться отдельными штатами США, и некоторые из них фактически ввели запрет на прерывание беременности в большинстве случаев.

Во время предвыборной кампании 2024 право на аборты стало одним из самых обсуждаемых. Многие женщины в США опасаются, что в случае победы Трамп пойдет на новые ограничения, и это не нравится даже значительной части сторонников Республиканской партии.

В течение кампании Дональд по-разному комментировал проблему права на аборты, но недавно впервые пообещал наложить вето на закон о федеральном запрете абортов, если он никогда не будет принят Конгрессом.

Читайте также: