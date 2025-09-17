Мелания Трамп отказалась приседать в реверансе перед Камиллой и Чарльзом: в чем причина

Мелания Трамп и королева Камилла / © Associated Press

Президентскую чету встречали принц и принцесса Уэльские, после того, как их вертолет приземлился на территории Виндзорского замка. Затем они проследовали вместе с Кейт и Уильямом к месту, где их уже ожидали король Чарльз и королева Камилла.

Во время приветствия некоторые наблюдатели отметили, что 79-летний президент не поклонился монарху, а 55-летняя первая леди не сделала реверанс, пожимая руки Чарльзу и Камилле, а также Уильяму и Кейт. Однако, это не является нарушением протокола.

«Обязательных правил поведения при встрече с членом королевской семьи нет, но многие желают соблюдать традиционные правила», — говорится на сайте королевской семьи Британии. «Для мужчин это поклон (только головой), а женщины делают небольшой реверанс. Другие предпочитают просто пожать руку обычным способом», пишет People.

Напомним, когда Дональд Трамп приезжал в страну с визитом в 2018 году во время своего первого президентского срока, он также просто пожал руку королеве Елизавете II, спровоцировав разговоры о том, не нарушил ли он королевский протокол.

Также Дональд Трамп сделал несколько комплиментов принцессе Уэльской. Очевидно, он был очень рад ее видеть после трудного для Кейт прошлого года, когда она лечилась от рака.