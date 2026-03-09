Мелания Трамп посетила траурное мероприятие и оделась сдержанно

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Реклама

Первая леди США имеет отличный вкус, однако также любит нестандартные подходы к образам, ведь в отличие от других жен президентов Америки она часто носит на официальные мероприятия брючные костюмы-смокинги, может надеть яркие брюки в цветы или блестящее платье. Однако если дело касается официальных траурных мероприятий, то госпожа Трамп всегда сдержанна, что снова продемонстрировала в Делавэре, где ее сфотографировали с мужем.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Президент и первая леди посетили церемонию возвращения тел военных, погибших в результате удара беспилотника по командному центру в Кувейте после того, как США и Израиль начали свою военную кампанию против Ирана.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп выбрала классическое черное пальто с пуговицами, которое дополнила шарфом и кожаными сапогами на высоких каблуках. Волосы первая леди уложила в любимую прическу с легкими волнами, а также сделала макияж в котором подчеркнула глаза и накрасила губы розовой помадой.

Реклама

Также на фото попали вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, которая сейчас беременна четвертым ребенком.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press