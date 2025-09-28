- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Мелания Трамп повторила лук британской королевской особы: кому идет больше
Во время недавнего визита в Великобританию Мелания Трамп продемонстрировала стильный лук, который выбрала для прогулки с принцессой Уэльской Кейт, и он очень напоминал образ другой королевской особы.
Первая леди США и принцесса Кейт отправились на прогулку садами во Фрогморе. Тогда первая леди выглядела стильно и элегантно в замшевом жакете от американского бренда Ralph Lauren с поясом коричневого цвета, укороченных брюках молочного цвета от Loro Piana и туфлях Roger Vivier на плоской подошве с фирменной золотой пряжкой спереди.
В похожем жакете на публике ранее появлялась герцогиня Эдинбургская Софи, она надевала его для фотосессии в честь празднования 25-летия ее брака с принцем Эдвардом.
А также много раз появлялась в нем на публичных мероприятиях. Например, посещала Международные Гран-при по драйвингу в экипажах в четвертый день Королевского конного шоу в Виндзоре 2024 года в Хоум-парке.
Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за теплого приема королевской семьей президента США Трампа и его жены Мелании, жена известного британского актера решила вернуть орден Британской империи монарху.