Мелания Трамп повторила лук британской королевской особы: кому идет больше

Герцогиня Софи и Мелания Трамп / © Getty Images

Первая леди США и принцесса Кейт отправились на прогулку садами во Фрогморе. Тогда первая леди выглядела стильно и элегантно в замшевом жакете от американского бренда Ralph Lauren с поясом коричневого цвета, укороченных брюках молочного цвета от Loro Piana и туфлях Roger Vivier на плоской подошве с фирменной золотой пряжкой спереди.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Associated Press

В похожем жакете на публике ранее появлялась герцогиня Эдинбургская Софи, она надевала его для фотосессии в честь празднования 25-летия ее брака с принцем Эдвардом.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Instagram британской королевской семьи

А также много раз появлялась в нем на публичных мероприятиях. Например, посещала Международные Гран-при по драйвингу в экипажах в четвертый день Королевского конного шоу в Виндзоре 2024 года в Хоум-парке.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за теплого приема королевской семьей президента США Трампа и его жены Мелании, жена известного британского актера решила вернуть орден Британской империи монарху.