ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
287
Время на прочтение
2 мин

Мелания Трамп появилась на встрече с монархами в соломенной шляпе и наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру

Первая леди США продемонстрировала изысканный нежный ансамбль.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Королева Камилла и Мелания Трамп

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп организовали в Белом доме торжественную церемонию встречи короля Великобритании Чарльза III и королевы Камилы, которые приехали в Вашингтон с официальным визитом. Все вместе они вышли на балкон и поприветствовали всех присутствующих.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Для такого события первая леди выбрала элегантный костюм молочного оттенка, который состоял из приталенного жакета с золотыми застежками и юбки-карандаша длины миди. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Свой аутфит Мелания дополнила питоновыми молочными туфлями на высоких шпильках.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Главным акцентом ее лука была соломенная широкополая шляпа с молочной лентой, которая напоминала британскую королевскую эстетику.

Мелания Трамп / © Associated Press

На лице у Мелании был нежный макияж, из-под головного убора было видно ее элегантную прическу, а уши она украсила серьгами-гвоздиками с желтыми бриллиантами. На одной фотографии первая леди предстала в солнцезащитных очках с коричневой оправой от Ray-Ban.

Мелания Трамп / © Associated Press

Кстати, образ Мелании перекликался со стилем королевы Камилы, которая также выбрала светлый ансамбль и шляпу. Такой ненавязчивый модный диалог выглядел особенно символично на фоне дипломатической встречи.

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на государственный ужин с британскими монархами в Белом доме надела кутюрное бледно-розовое платье макси от Dior.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie