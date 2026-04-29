Мелания Трамп появилась на встрече с монархами в соломенной шляпе и наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру
Первая леди США продемонстрировала изысканный нежный ансамбль.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп организовали в Белом доме торжественную церемонию встречи короля Великобритании Чарльза III и королевы Камилы, которые приехали в Вашингтон с официальным визитом. Все вместе они вышли на балкон и поприветствовали всех присутствующих.
Для такого события первая леди выбрала элегантный костюм молочного оттенка, который состоял из приталенного жакета с золотыми застежками и юбки-карандаша длины миди. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.
Свой аутфит Мелания дополнила питоновыми молочными туфлями на высоких шпильках.
Главным акцентом ее лука была соломенная широкополая шляпа с молочной лентой, которая напоминала британскую королевскую эстетику.
На лице у Мелании был нежный макияж, из-под головного убора было видно ее элегантную прическу, а уши она украсила серьгами-гвоздиками с желтыми бриллиантами. На одной фотографии первая леди предстала в солнцезащитных очках с коричневой оправой от Ray-Ban.
Кстати, образ Мелании перекликался со стилем королевы Камилы, которая также выбрала светлый ансамбль и шляпу. Такой ненавязчивый модный диалог выглядел особенно символично на фоне дипломатической встречи.
Напомним, Мелания Трамп на государственный ужин с британскими монархами в Белом доме надела кутюрное бледно-розовое платье макси от Dior.