Мелания Трамп стала мемом из-за шляпки: смешные фотографии первой леди на которых она «прячется»
Этот элегантный образ первой леди стал поводом для обсуждений и шуток.
Первая леди Америки — 55-летняя Мелания Трамп — отправилась на этой неделе со своим мужем президентом Дональдом Трампом в Великобританию. Президентская чета посетила Лондон с государственным визитом во время которого они встретились с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцессой Кейт и принцем Уильямом.
Во время первого появления на публике Мелания произвела фурор серым костюмом от Модного дома Dior, который был дополнен фиолетовой фетровой шляпой с широкими полями. Образ первой леди безусловно был очень элегантным и выдержан в стиле New Look, но дизайн шляпы оказался неудачным.
Головной убор практически полностью закрывал лицо Мелании из-а чего на большинстве фотографий его просто не было видно. А в моментах, когда она наклоняла голову — снимки получились просто комичными.
Интернет сражу же взорвался шутками относительно шляпки первой леди, а мы же предлагаем посмотреть на некоторые забавные фотографии ее в этом аксессуаре, на которых она как будто прячется.
Вечером того же дня первая леди пришла на ужин в ярко-желтом платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, дополненном сиреневым поясом, туфлями на каблуках Manolo Blahnik и украшениями с изумрудами и бриллиантами.