Мелания Трамп стала мемом из-за шляпки: смешные фотографии первой леди на которых она «прячется»

Первая леди Америки — 55-летняя Мелания Трамп — отправилась на этой неделе со своим мужем президентом Дональдом Трампом в Великобританию. Президентская чета посетила Лондон с государственным визитом во время которого они встретились с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцессой Кейт и принцем Уильямом.

Во время первого появления на публике Мелания произвела фурор серым костюмом от Модного дома Dior, который был дополнен фиолетовой фетровой шляпой с широкими полями. Образ первой леди безусловно был очень элегантным и выдержан в стиле New Look, но дизайн шляпы оказался неудачным.

Головной убор практически полностью закрывал лицо Мелании из-а чего на большинстве фотографий его просто не было видно. А в моментах, когда она наклоняла голову — снимки получились просто комичными.

Интернет сражу же взорвался шутками относительно шляпки первой леди, а мы же предлагаем посмотреть на некоторые забавные фотографии ее в этом аксессуаре, на которых она как будто прячется.

Вечером того же дня первая леди пришла на ужин в ярко-желтом платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, дополненном сиреневым поясом, туфлями на каблуках Manolo Blahnik и украшениями с изумрудами и бриллиантами.