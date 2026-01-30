Мелания Трамп в черном наряде от Dolce & Gabbana и на лубутенах презентовала фильм о себе

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп представила документальный фильм о себе «Мелания» от Amazon MGM Studios в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Вместе с ней на мероприятие пришел ее муж-президент Дональд Трамп. Они вышли на фотозону, держась за руки.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Перед публикой первая леди предстала в сдержанном образе от Dolce & Gabbana. На ней был черный приталенный жакет с черными пуговицами и юбка миди. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком с металлической пряжкой. Обула Мелания черные лакированные питоновые остроносые туфли на высоких шпильках Christian Louboutin.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга президента сделала красивую укладку с локонами, насыщенный макияж с плотным слоем тонального крема, бронзовыми румянами, пышными ресницами и нежно-розовым блеском, а также молочный маникюр.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук с красными пятнышками, которые он скомбинировал с черными лакированными туфлями.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

В фильме показали последние 20 дней подготовки к инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Сосредоточено внимание на подготовке Мелании к своей роли в этом президентском сроке.