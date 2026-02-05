Мелания Трамп в деловом костюме и с красивыми локонами появилась на встрече

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп продемонстрировала на встрече в Белом доме в Вашингтоне новый деловой образ.

Первая леди появилась там в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк, и в белой рубашке со скрытыми пуговицами. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.

Аутфит первая леди дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами, черным карандашом, которым подчеркнула глаза, и нежно-розовым блеском на губах, а также молочным маникюром. На руках у нее были кольца с бриллиантами.

Напомним, Мелания Трамп в черном ансамбле от Dolce & Gabbana и на лубутенах презентовала фильм о себе "Мелания".