- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Мелания Трамп в деловом костюме и с красивыми локонами появилась на встрече
Первая леди США выбрала для своего появления черно-белый лук.
Мелания Трамп продемонстрировала на встрече в Белом доме в Вашингтоне новый деловой образ.
Первая леди появилась там в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк, и в белой рубашке со скрытыми пуговицами. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.
Аутфит первая леди дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами, черным карандашом, которым подчеркнула глаза, и нежно-розовым блеском на губах, а также молочным маникюром. На руках у нее были кольца с бриллиантами.
Напомним, Мелания Трамп в черном ансамбле от Dolce & Gabbana и на лубутенах презентовала фильм о себе "Мелания".