Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Мелания Трамп в деловом костюме и с красивыми локонами появилась на встрече

Первая леди США выбрала для своего появления черно-белый лук.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп продемонстрировала на встрече в Белом доме в Вашингтоне новый деловой образ.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди появилась там в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк, и в белой рубашке со скрытыми пуговицами. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит первая леди дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами, черным карандашом, которым подчеркнула глаза, и нежно-розовым блеском на губах, а также молочным маникюром. На руках у нее были кольца с бриллиантами.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в черном ансамбле от Dolce & Gabbana и на лубутенах презентовала фильм о себе "Мелания".

