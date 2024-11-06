Мелания Трамп в день президентских выборов: сравниваем образы разных лет первой леди США

Супруга Дональда Трампа и в 2016-м, и в 2024-м была рядом с мужем в этот важный для его карьеры момент.
8 ноября 2016 года Мелания сопровождала Дональда на избирательный участок в Нью-Йорке, где супруге тогда жили. Она была в белом коротком платье и верблюжьего цвета пальто с золотыми пуговицами. Мелания также надела большие черные очки от солнца – неизменный аксессуар в ее образах.
В этом году Мелания приехала на избирательный участок во Флориде в черном платье-рубашке в мелкий гороховый принт и кожаных туфлях-лодочках на шпильке. Она сделала светлый маникюр, ее волосы также были выкрашены в более светлый оттенок, а на лице снова были темные очки. Возможно, носит их Мелания для того, чтобы спрятать глаза от вспышек фотокамер, сопровождающих ее мужа, кандидата в президенты повсюду.
Также хочется вспомнить, как выглядела первая леди на вечеринке в предвыборный вечер в отеле New York Hilton Midtown в Нью-Йорке 9 ноября 2016 года, когда ее муж победил на выборах США в первый раз. Тогда на Мелании был молочный комбинезон на одно плечо и бриллиантовый браслет на запястье.
В 2024 году Дональд и Мелания также приветствуют толпу в конференц-центре округа Палм-Бич во время вечеринки по случаю ночного дежурства в предвыборной гонке. Мелания появилась в сером жакете и юбке средней длины, обута в кожаные лодочки на высоких шпильках и за руку с мужем.
Напомним, мы также собрали десять неожиданных фактов, которые отличают Меланию Трамп от других первых леди США.
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