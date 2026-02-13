- Дата публикации
Мелания Трамп в лаконичном, но продуманном до мелочей луке, приехала в больницу
Первая леди США выбрала платье любимого фасона и подчеркнула талию.
Мелания Трамп накануне Дня святого Валентина совершила визит в заведение The Children’s Inn at the National Institutes of Health 11 февраля. В этом центре живут дети и молодые люди с редкими и серьезными заболеваниями во время клинических испытаний.
Первая леди США встретилась с пациентами и пообщалась с ними. Мероприятие состоялось в довольно непринужденной атмосфере и с тематикой Дня влюбленных, ведь стол и декорации были яркими и с сердечками.
Однако было заметно, что образ Мелании Трамп, хоть и лаконичный и сдержанный, но тщательно продуманный, как часто бывает и у королевских особ. Каждая деталь гардероба подобрана в цвет и в соответствии со стилем госпожи Трамп.
В частности она соединила платье-рубашку с длинными рукавами и золотыми пуговицами с широким поясом винного оттенка и замшевыми туфлями на каблуках.
Также в этот раз украшения Мелания подобрала золотые — два широких кольца, которые носила на безымянных пальцах обеих рук.
А вот прическа первой леди была как всегда идеальной и с челкой-шторкой, которую она укладывает в изысканные легкие локоны.
Визит жены Дональда Трампа в этот медицинский центр состоялся через несколько дней после премьеры ее автобиографического документального фильма, который сосредоточен на месяцах, предшествовавших президентской инаугурации в январе 2025 года.