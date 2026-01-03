Мелания Трамп в серебряных платьях: пять гламурных образов первой леди США

Мелания Трамп / © Getty Images

Во время первой и второй каденции Дональда Трампа Мелания Трамп активно демонстрирует на мероприятиях роскошные наряды от известных брендов. Одним из оттенков, который госпожа Трамп довольно часто выбирает для вечерних выходов является серебряный, поэтому предлагаем вспомнить ее самые роскошные подобные гламурные наряды.

Зеркальное платье с поясом

Этот наряд первая леди выбрала для празднования Нового 2026 года в своем с мужем имении во Флориде. Зеркальное платье было от бренда The New Arrivals, имело глубокое декольте, полностью было расшито пайетками, а на талии наряд украшал тонкий пояс. Наряд она дополнила гламурными туфлями со стразами.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Платье ниже колен

Встречала 2023 год госпожа Трамп в платье от Dolce & Gabbana с длинными рукавами и длиной ниже колен. Наряд был полностью расшит пайетками, а носила Мелания его с туфлями Christian Louboutin на высоком каблуке.

Мелания и Дональд Трамп / © Getty Images

Платье с напуском

Этот романтичный и изысканный наряд первая леди США выбрала для приема в Белом доме. Платье было от бренда Monique Lhuillier и его украшал на талии элегантный черный бархатный бант.

Мелания и Дональд Трамп / © Getty Images

Платье с прозрачным подолом

Платье от Chanel из коллекции весна-лето 2018 Мелания Трамп надела для приема в Белом доме президента Франции и его жену. В зоне декольте и на подоле наряд был прозрачным.

Мелания и Дональд Трамп / © Getty Images

Платье с длинными рукавами

На концерт в Италии первая леди выбрала наряд от одного из своих любимых брендов Dolce & Gabbana из коллекции весна-лето 2017 и дополнила его обувью Dolce & Gabbana. Платье имело рукава с напуском и полностью было усыпано стразами.