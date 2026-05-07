Мелания Трамп выступила в Белом доме в элегантном деловом образе

Мелания Трамп / © Associated Press

В одной из роскошных комнат Белого дома накануне Дня матери Мелания и Дональд Трампы провели традиционное мероприятие, посвященное матерям военнослужащих вооруженных сил США. Первая леди выглядела роскошно, ведь выбрала классический наряд в деловом стиле.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Мелания надела пастельно-розовый блейзер от Alexander McQueen, который сочетала с юбкой-карандашом темно-оливкового оттенка от Max Mara и туфлями на каблуках Christian Louboutin, которые выполнены из экзотической кожи.

Также образ дополнили светло-розовый лаконичный топ и тоненький коричневый пояс на талии. Ее прическа, уложенная в элегантные локоны, идеально вписывалась в сдержанный образ и подчеркивала стиль госпожи Трамп и ее любовь к деловым ансамблям.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Напомним, что также платье розового оттенка госпожа Трамп выбрала по случаю государственного визита короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в Вашингтон. В стиле Мелании и в ее подходе к выбору платья чувствовалось подражание другой первой леди Америки — Жаклин Кеннеди.

