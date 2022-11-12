Мелания в золотом платье, Марла – в голубом: Дональд Трамп на свадьбе сфотографировался с нынешней и бывшей женами

Дональд Трамп и его экс-жена Марла Мэйплз выдали свою дочь Тиффани замуж.

Сегодня, 12 ноября, младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп вышла замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса. Свадьбу устроили в роскошной резиденции Трампа – Мар-а-Лаго во Флориде, на которую пригласили более 250 гостей.

На свадьбу 76-летний Дональд пришел вместе со своей 52-летней супругой Меланией Трамп.

На фан-странице миссис Трамп в Instagram опубликовали фотографию со свадьбы, на которой экс-президент запечатлен с Меланией и своей бывшей женой и матерью Тиффани – 59-летней Марлой Мэйплз.

Обе женщины выглядели роскошно. Мелания подчеркнула стройную фигуру асимметричным золотым платьем с драпировкой. Аутфит она дополнила золотистыми туфлями-лодочками, красивой укладкой с локонами и любимым макияжем смоки айс.

Дональд и Мелания Трамп/Instagram vivianeboulos

Мэйплз предпочла голубое асимметричное платье с рюшами с одной стороны. Она также сделала прическу с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руке – браслет.

Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Напомним, для свадьбы Тиффани Трамп выбрала белое платье-бюстье, расшитое сверху жемчугом, длины миди с вышитыми камнями цветочной аппликацией на талии.

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