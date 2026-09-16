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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Мемуары Чарльза Спенсера о принцессе Диане были украдены за несколько дней до публикации

Книга Чарльза Спенсера «Лебединая песня», посвященная его сестре принцессе Диане, перевозилась вместе с тысячами других экземпляров в грузовике, который был ограблен в Нидерландах.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Чарльз Спенсер с мемуарами

Чарльз Спенсер с мемуарами / © Instagram Чарльза Спенсера

На этот раз предметом загадочной кражи стала книга о Диане, принцессе Уэльской, написанная ее братом, графом Чарльзом Спенсером, всего за несколько дней до ее выхода. Загадочной потому, что из тысяч доступных экземпляров исчезло всего четыре.

Новость дошла до британской прессы из Нидерландов, где произошел этот необычный инцидент, расследование которого еще продолжается. По всей видимости, грузовик перевозил тысячи экземпляров из типографии на распределительный склад в этой стране. Во время поездки водитель сделал ночную остановку, чтобы отдохнуть, и пока он спал, кто-то взломал грузовик. Водитель не заметил кражу аж до следующего дня, пишет vanitatis.

Чарльз Спенсер с мемуарами / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер с мемуарами / © Instagram Чарльза Спенсера

Интересным моментом является тот факт, что воры не забрали целые коробки, а из тысяч перевозимых книг пропало всего четыре. Более того, экземпляры «Лебединой песни» не были на виду, они были завернуты в черную пластиковую пленку, что является распространенной практикой для защиты конфиденциальной информации.

Учитывая, что речь идет об истории Дианы, принцессы Уэльской, рассказанной ее братом, можно с уверенностью сказать, что это одна из самых ожидаемых книг осени. Эти факторы побудили источники в издательской индустрии, цитируемые британской прессой, описать инцидент как «крайне подозрительный», хотя официальной информации, уточняющей, был ли это преднамеренный акт или же воры подумали, что в грузовике находится что-то еще, и случайно наткнулись на книгу.

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Выход книги был запланирован на следующей неделе. Это первый раз, когда Чарльз Спенсер посвятил целую книгу своей сестре, вспоминая моменты, которые они разделили в детстве и в кругу семьи.

Ранее, напомним, Чарльз Спенсер поделился несколькими фото с книгой „Лебединая песня“ в руках.

Чарльз Спенсер с мемуарами / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер с мемуарами / © Instagram Чарльза Спенсера

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