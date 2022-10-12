Мемуары принца Гарри не увидят свет: королевский эксперт объяснила причину

Бывшая редактор Tatler и Vanity Fair, а также автор книг "Хроники Дианы" и "Дворцовые документы" Тина Браун заявила, что если принц Гарри даст "зеленый свет" для выпуска своей книги о жизни в королевской семье, назад дороги во дворец уже не будет.
Королевский биограф считает, что сейчас принц Гарри и его супруга Меган находятся в безвыходной ситуации. Сам герцог Сассекский уже пытается изъять свои нашумевшие мемуары из печати.
"Теперь они в этой безвыходной ситуации, когда гонорары получены… Гарри заключил сделку на выпуск книги, в которой он должен был рассказать все о своей ужасной жизни в качестве члена королевской семьи, но теперь он действительно мучается из-за этого, потому что он понимает, что нет пути обратно, если он это сделает", - говорит госпожа Браун.
Как пишет Daily Mail, если книга выйдет в свет, то принц вряд ли когда-то сможет вернуться в королевскую семью. "Поэтому я всегда считала, что книга не увидит свет", - добавила Тина.
Журналистка, которая была одной из последних, кто видел принцессу Уэльскую живой летом 1997 года, сказала, что, по ее мнению, Диана посоветовала бы своему сыну найти способ вернуться в семью. Мемуары были подписаны и готовы к ожидаемому осеннему выпуску. Принц Гарри подписал сделку на сумму 44 миллиона долларов и выпуск трех книг и понятно, что ему бы не предложили такие огромные деньги просто за то, чтобы он рассказал хорошую историю о своей жизни. Издатели ждут "горячих" подробностей, но принц теперь сомневается, хочет ли он разрывать абсолютно все отношения со своей британской семьей.
Вчера, напомним, стала известна официальная дата коронации короля Чарльза III. Он выбрал датой 6 мая, а это, между прочим, день рождения сына Гарри и Меган – Арчи. Так что же это – план примирения Чарльза или какая-то месть?
Читайте также: