Мемуары принца Гарри не увидят свет: королевский эксперт объяснила причину

Бывшая редактор Tatler и Vanity Fair, а также автор книг "Хроники Дианы" и "Дворцовые документы" Тина Браун заявила, что если принц Гарри даст "зеленый свет" для выпуска своей книги о жизни в королевской семье, назад дороги во дворец уже не будет.

Королевский биограф считает, что сейчас принц Гарри и его супруга Меган находятся в безвыходной ситуации. Сам герцог Сассекский уже пытается изъять свои нашумевшие мемуары из печати.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Теперь они в этой безвыходной ситуации, когда гонорары получены… Гарри заключил сделку на выпуск книги, в которой он должен был рассказать все о своей ужасной жизни в качестве члена королевской семьи, но теперь он действительно мучается из-за этого, потому что он понимает, что нет пути обратно, если он это сделает", - говорит госпожа Браун.

Как пишет Daily Mail, если книга выйдет в свет, то принц вряд ли когда-то сможет вернуться в королевскую семью. "Поэтому я всегда считала, что книга не увидит свет", - добавила Тина.

Тина Браун / Фото: Associated Press

Журналистка, которая была одной из последних, кто видел принцессу Уэльскую живой летом 1997 года, сказала, что, по ее мнению, Диана посоветовала бы своему сыну найти способ вернуться в семью. Мемуары были подписаны и готовы к ожидаемому осеннему выпуску. Принц Гарри подписал сделку на сумму 44 миллиона долларов и выпуск трех книг и понятно, что ему бы не предложили такие огромные деньги просто за то, чтобы он рассказал хорошую историю о своей жизни. Издатели ждут "горячих" подробностей, но принц теперь сомневается, хочет ли он разрывать абсолютно все отношения со своей британской семьей.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Вчера, напомним, стала известна официальная дата коронации короля Чарльза III. Он выбрал датой 6 мая, а это, между прочим, день рождения сына Гарри и Меган – Арчи. Так что же это – план примирения Чарльза или какая-то месть?

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