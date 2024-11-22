Мэри в белом платье, а Фредерик - в синем костюме: представлены новые портреты датской королевской четы

На днях были опубликованы новые портреты датской королевской четы.
Король Дании Фредерик X и королева Мэри позировали перед объективом фотографа Стина Эвальда во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.
"Отныне портреты будут использоваться королевским двором в связи, среди прочего, с официальными поездками, визитами и особыми мероприятиями, а также под патронажем королевской четы", - говорится в сообщении под снимками.
На фотосессию королева Мэри приехала в белом платье, с золотой подвеской с буквой "F" на шее от бренда Halberstadt, серьгах с крупными камнями, она сделала красивую укладку и выразительный макияж в теплых оттенках.
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Король Фредерик X был в темно-синем костюме-тройке, белой рубашке и галстуке. Они оба выглядели элегантно и стильно.
Напомним, недавно королева Мэри вернулась из короткого отпуска, который провела с детьми в Австралии. Папарацци подловили ее на пляже в купальнике.
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