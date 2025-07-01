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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Мэри в коралловом костюме, а Сильвия в жакете и брюках: королевы Дании и Швеции встретились в Копенгагене

Королева Швеции Сильвия приехала с визитом в Данию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и королева Сильвия

Королева Мэри и королева Сильвия / © Getty Images

Ее Встретила королева Дании Мэри. Вместе они присутствовали на праздновании 25-й годовщины моста Эресунн на пляже Амагер-Странд в Копенгагене.

Королева Сильвия появилась в твидовом удлиненном жакете, под которым был белый топ и надела синие широкие брюки, а обута была в черные кожаные кеды. Королева надела белую повязку на голову, сделала прическу и макияж, также надела жемчужные серьги, жемчужное колье и тонкую золотую цепочку на шею.

Королева Мэри и королева Сильвия / © Getty Images

Королева Мэри и королева Сильвия / © Getty Images

Королева Мэри была одета в коралловый брючный костюм и блузку в тон, обула замшевые туфли-лодочки пыльной розы, волосы собрала низкий пучок, надела жемчужные серьги-висюльки и жемчужное кольцо, сделала выразительный макияж и красный маникюр.

Напомним, недавно стало известно, где король и королева Дании решили провести свой летний отпуск.

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