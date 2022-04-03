Методы борьбы с тревогой: что делать, когда неспокойно на душе

Методы борьбы с тревогой: что делать, когда неспокойно на душе

Чувство, когда беспокойно на душе, навязчивый страх, когда человек вроде бы "запрограммирован" ждет, что совсем скоро случится что-то очень плохое.

Существует много методов борьбы с тревогой: кто-то слушает музыку, кто-то выходит на прогулку, занимается спортом, кого-то успокаивает садоводство, кто-то анализирует свои мысли и пишет в дневнике, кому-то помогают смешные видео, кому-то – дыхательные практики, а кому-то – водные процедуры, а кто-то начинает наводить порядок в доме.

Телеграмма канал "Психологическая поддержка" рассказывает, как бороться с чувством тревоги?

Каждый имеет свои методы преодоления тревожности, но почему иногда то, что помогает вашему другу, не помогает вам? Или почему то, что помогало вам раньше больше не работает?

Все, что связано с нашим эмоциональным состоянием, имеет 4 компонента.

Наши мысли, то, как мы думаем. Наши эмоции, что мы испытываем. Наше поведение, что мы делаем. Телесные чувства.

Все это взаимодействует между собой. Разберем эти составляющие на примере тревожного состояния:

Тревожные мысли

Если вы начинаете думать о нерешенных проблемах, страхах, потере, это порождает эмоциональную тревогу, вы испытываете озноб или тошноту, усиливаются телесные ощущения, вы не находите себе места, начинаете суетиться.

Эмоциональная тревога

Если вы чувствуете страх, вы начинаете его объяснять, в голове возникает сотни мыслей о худшем сценарии, тело потеет, это передается вашему поведению — вы паникуете, вы не можете сконцентрироваться.

Тревожное поведение

Вы постоянно спешите, начинаете ускорять действия, ваше сердцебиение ускоряется, ваши мысли уносятся: "я не успел, я забыл", вы начинаете испытывать тревогу.

Телесная тревога

Ваше сердцебиение ускорилось, вы чувствуете тяжесть в груди, это рождает параноидальные мысли: "со мной что-то не так", вы чувствуете панический страх, не можете усидеть на месте, или наоборот цепенеете.

Поэтому метод борьбы с тревожностью следует выбирать, учитывая, какой тип тревожности вы переживаете.

Если состояние порождается из мыслей, то вряд ли стоит успокаивать себя, занимаясь их анализом, вы только больше себя накрутите. Упражняйте дыхание, выйдите на пробежку, слушайте музыку, займитесь другой деятельностью, требующей концентрации: вязание или сбор пазла.

Если тревожность идет из эмоционального состояния, попробуйте посмотреть смешные видео, сделайте что угодно, что вам доставляет удовольствие: будь то приготовление пищи, рисование, новый макияж — вы себя знаете лучше.

Если у вас сильные телесные ощущения, то не стоит интенсивно заниматься спортом или практиковать резкие дыхательные упражнения, это лишь усилит ваши ощущения в теле, если это не успокаивает или если это не пилатес.

Если вы понимаете, что тревожность рождается вашим поведением: остановитесь, выдохните, примите ванну и выпейте теплого чая, по возможности выделите время для себя.

Когда вы прорабатываете свою тревожность каким-либо из способов – прислушивайтесь к себе, не порождает ли эта практика тревожные симптомы на любом из уровней: умственном, эмоциональном, телесном или поведении.

Каждый метод имеет свое место в определенной ситуации в определенное время. Лучший метод тот – который подходит именно вам. Стоит только понять, где живет ваша тревожность сейчас.

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