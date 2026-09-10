Метте-Марит сменила образ перед выходом на балкон: что означал её наряд после похорон короля Харальда

Король Хокон и королева Метте-Марит на балконе / © Associated Press

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После похорон короля Харальда норвежская королевская семья вышла на балкон Королевского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся в Осло людей. В этот момент внимание привлекла Метте-Марит, ведь её образ заметно отличался от того, в котором она появилась на траурной церемонии.

На похоронах королева придерживалась строгого траурного стиля, поэтому выбрала черное платье, головной убор и многорядные жемчужные ожерелья. Жемчуг издавна занимает особое место в королевском траурном гардеробе — его часто выбирают как символ скорби и памяти.

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Королева Метте-Марит во время прощальной церемонии / © Getty Images

Но для выхода на балкон она уже надела другое платье, которое было менее формальным, ведь его украшало кружево на груди; кроме того, королева сменила украшения на шее и выбрала ожерелье с золотым кулоном.

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Этот её образ казался более лёгким, а украшения приобрели более личный характер, ведь на золотом кулоне была большая буква H — это первая буква имени её мужа, короля Хокона — Haakon.

Король Хокон и королева Метте-Марит на балконе / © Getty Images

Почему это важно?

Выступление на балконе состоялось уже после завершения похоронных церемоний. Таким образом, период траура завершился, и норвежские флаги вновь подняли на полную высоту. После похорон также прозвучали церковные колокола, официально ознаменовав завершение национального траура.

Поэтому изменение образа Метте-Марит хорошо укладывается в контекст того момента. Если во время похорон её наряд и украшения были частью церемонии прощания, то появление на балконе уже носило иной характер — это была встреча с общественностью после завершения траурных обрядов.

Интересно, что подобная перемена произошла и в образе принцессы Ингрид Александры. Во время появления на балконе она сняла траурный головной убор, сменила серьги на длинные жемчужные и распустила волосы.

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Ингрид Александра и её младший брат Сверре Магнус / © Getty Images

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