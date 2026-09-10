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Метте-Марит сменила образ перед выходом на балкон: что означал её наряд после похорон короля Харальда
Смена образа после траурной церемонии не осталась незамеченной.
После похорон короля Харальда норвежская королевская семья вышла на балкон Королевского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся в Осло людей. В этот момент внимание привлекла Метте-Марит, ведь её образ заметно отличался от того, в котором она появилась на траурной церемонии.
На похоронах королева придерживалась строгого траурного стиля, поэтому выбрала черное платье, головной убор и многорядные жемчужные ожерелья. Жемчуг издавна занимает особое место в королевском траурном гардеробе — его часто выбирают как символ скорби и памяти.
Но для выхода на балкон она уже надела другое платье, которое было менее формальным, ведь его украшало кружево на груди; кроме того, королева сменила украшения на шее и выбрала ожерелье с золотым кулоном.
Этот её образ казался более лёгким, а украшения приобрели более личный характер, ведь на золотом кулоне была большая буква H — это первая буква имени её мужа, короля Хокона — Haakon.
Почему это важно?
Выступление на балконе состоялось уже после завершения похоронных церемоний. Таким образом, период траура завершился, и норвежские флаги вновь подняли на полную высоту. После похорон также прозвучали церковные колокола, официально ознаменовав завершение национального траура.
Поэтому изменение образа Метте-Марит хорошо укладывается в контекст того момента. Если во время похорон её наряд и украшения были частью церемонии прощания, то появление на балконе уже носило иной характер — это была встреча с общественностью после завершения траурных обрядов.
Интересно, что подобная перемена произошла и в образе принцессы Ингрид Александры. Во время появления на балконе она сняла траурный головной убор, сменила серьги на длинные жемчужные и распустила волосы.