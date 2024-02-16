Метте-Марит в рубашке, а Хокон в костюме: норвежская кронпара сходила на выставку

Кронпринц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит присутствовали на открытии выставки "Королевские фотографы" в художественной конюшне королевы Сони в Осло.

Метте-Марит приехала на мероприятие в темно-синей рубашке тонкий пояс на которой подчеркивал ее талию и была в черной юбке, распустила свои белокурые волосы и надела серьги-висюльки. У нее на лице был очень легкий дневной макияж.

Ее супруг и будущий король Норвегии Хокон надел темно-синий костюм с двубортным пиджаком, светлую рубашку и черный галстук. Кронпара исполняла свои королевские обязанности на мероприятии.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Напомним, кронпринц Хокон старший сын короля Харальда V и королевы Сони. Недавно у монарха спросили, не планирует ли он отречься от престола в пользу сына, как это сделала датская королева Маргрете. Ответ короля совсем не удивил.

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