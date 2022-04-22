Мэй Маск с подругой пришли на мероприятие в нарядах от украинских дизайнеров

Модель, бизнес-сумен и мама Илона Маска активно выражает свою поддержку украинским брендам.

Мэй Маск продолжает поддерживать Украину. Бизнес-вумен все чаще появляется на публике в одежде украинских брендов.

В этот раз госпожа Маск вышла в свет в синем костюме со стразами от украинского дизайнера Валерии Ковальской. А сверху она надела пуховик от украинского бренда ienki ienki.

А на подруге Мэй – Итай – было красивое платье-вышиванка от украинского дизайнера Юлии Магдич.

В образах от украинских дизайнеров они посетили премьеру американского политического телесериала "Газлит", состоявшуюся в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

"Поддерживайте украинских дизайнеров", — написала мама Илона Маска, добавив хэштег #StandbyUkraine.

Напомним, в синих нарядах от Валерии Ковальской Мэй побывала на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.

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