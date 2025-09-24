ТСН в социальных сетях

Общество
594
2 мин

Между королем Чарльзом и принцем Уильямом назревает конфликт: что произошло

Королевская семья уже много лет переживает драму, вызванную отчуждением принца Гарри от многих его ближайших родственников.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принц Уильям

Король Чарльз и принц Уильям / © Getty Images

Недавний визит герцога Сассекского в Лондон дал надежду на примирение и то, что Гарри сможет чаще видеться с отцом, а Чарльз — сможет увидеть своих внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет.

Однако, похоже, не все довольны прогрессом, которого, как сообщается, достигли Гарри и Чарльз во время их недавней встречи во время чаепития в Кларенс-хаусе, которая длилась целых 55 минут, что вдвое больше, чем аналогичная встреча в 2024 году.

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

По данным Daily Mail, старший брат Гарри, принц Уильям, по-прежнему выступает против возвращения герцога Сассекского в ближний круг королевской семьи, и это может стать причиной напряженности между принцем Уэльским и королем Чарльзом.

Очевидно, что монарх допускает, что нынешние времена отвратительных политических разногласий раздробленная королевская семья выглядит некрасиво. Не исключено, что он также скучает по младшему сыну, а еще он болен раком и стремиться примириться с сыном. Еще в 2024 году пресса писала, что король обратился с единственной просьбой к своим двум сыновьям — примириться, но воз, как говорится, и ныне там. Примирения братьев так и не состоялось и, предполагается, что это происходит из-за упрямства принца Уильяма.

Принц Уильям, король Чарльз, принц Гарри / © Getty Images

Принц Уильям, король Чарльз, принц Гарри / © Getty Images

Сообщается, что король Чарльз «устал от лицемерной неуступчивости своего старшего сына в семейной вражде» и «хочет вновь принять Гарри» (если, конечно, его младший сын сможет «держать рот на замке». Принц Гарри же после недавнего визита к отцу сделал на публике лишь один комментарий по ее результатам, дав понять, что все внимание нынче должно быть сосредоточено на его отце.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

