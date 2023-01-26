Между ними что-то не так: телохранитель принцессы Дианы прокомментировал брак Меган и Гарри

Бывший телохранитель принцессы Дианы - Кен Уорф - выразил обеспокоенность по поводу отношений Меган и Гарри, заявив, что, ему кажется, между ними происходит что-то странное.

Марк Долан из GB News спросил Кена Уорфа, который работал личным охранником покойной принцессы Уэльской в ​​период с 1988 по 1993 год, считает ли он, что Меган Маркл промыла мозги принцу Гарри. На что Уорф ответил:

"Ну, я думаю, что, когда вы посмотрите на свадьбу и последовавшие за ней публичные мероприятия — событие в Ноттингеме и то событие в Лондоне - она (Меган) - непревзойденная актриса, непревзойденная исполнительница.

"Вы могли видеть выражение глаз Гарри, говорящего: "Эй, посмотри, что у меня есть, это потрясающе", но где все это делось? Мне кажется, что-то не так в этих отношениях", - заявил мужчина, сообщает express.co.uk.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Телохранитель заявил, что сегодня принц Гарри выглядит счастливым. Такой вывод он сделал после серии интервью, которые дал принц после выхода его мемуаров.

"Он выглядел вполне уверенно, последние три или четыре года у него был хороший учитель. Однако, если вы посмотрите на него до момента женитьбы, Гарри был шутником. Самый популярный член королевской семьи. Даже более популярный в то время, чем покойная Ее Величество королева. Затем внезапно его популярность и ее (Меган) популярность упали до уровня, который, я думаю, никто не мог себе представить".

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Также в разговоре Долан спросил телохранителя, который начал работать на принцессу Уэльскую, когда Гарри было три года, а Уильяму - пять, считает ли он, что Гарри действительно неудобно в роли запасного? На что телохранитель ответил: "Я не думаю, что у него были проблемы с этим. Почему у него были проблемы с этим? С первого дня Гарри и Уильям знали, кто они такие, и знали свою роль в Фирме.

Он вспомнил случай, когда два юных принца спорили на заднем сиденье машины, пока Диана была за рулем, и Гарри наклонился к Уильяму и сказал: "Все в порядке для тебя, однажды ты станешь королем, а я не стану", - следовательно, я могу делать то, что хочу. "Дело в том, что именно это он и сделал", - добавил Уорф.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, в своих мемуарах, которые называются "Запасной", принц Гарри рассказал о том, как сложно ему было жить на вторых ролях в королевской семье.

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