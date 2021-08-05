Между ними нет войны: принцесса Евгения публично поддержала инициативу Меган Маркл

Принцесса Евгения Йоркская поддержала новую инициативу Меган Маркл, о чем сообщила в сториз, опубликованном на ее странице в Instagram.

4 августа жене британского принца Гарри герцогине Сассекской Меган исполнилось 40 лет. В честь юбилея она решила запустить новую благотворительную инициативу. Это проект, продвигающий наставничество для женщин, которые пытаются вернуться на работу после пандемии. Подробностями программы Меган поделилась в забавном видео, где снялась подруга актриса Мелисса Маккарти.

Принцесса Йоркская, вопреки слухам о вражде с Меган, поддержала эту инициативу герцогини Сассекской. В сториз принцесса рассказала, что поддерживает и присоединяется к этой инициативе и призвала это делать других.

Сторис принцессы Евгении / Instagram принцессы Евгении

В своих Instagram Stories 31-летняя молодая мать Евгения написала: "Чтобы отпраздновать 40-летие дорогой Меган, я выделяю 40 минут наставничества, чтобы поддержать женщин, которые возвращаются на работу.

Также читайте Особое украшение: что известно о новых зодиакальных подвесках герцогини Сассекской Меган

"Чтобы отпраздновать 40-летие герцогини Сассекской, я посвящаю 40 минут наставничества или служения делу, которое мне небезразлично. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и жертвуйте своим временем. Вместе мы можем внести свой вклад в глобальную волну сострадания и позитивных изменений. # 40x40 #CompassionInAction", - написала принцесса.

Это не первый раз, когда принцесса Евгения, которая поддерживает близкие отношения с Гарри и Меган, обращается к герцогине с такой нежностью. В июне она поделилась теплым поздравлениями с "дорогими кузенами" поздравляя их с рождением дочери Лилибет.

Меган и Гарри на свадьбе принцессы Евгении / Associated Press

Также читайте Свидание вслепую и стремительный роман: история любви Меган и Гарри

Интересный факт, Евгения знала Меган Маркл еще до того, как она стала женой ее кузена Гарри. У девушек есть общая подруга Миша Нону. Кроме того, принцесса Евгения и ее тогдашний бойфренд Джек Бруксбэнк были на вечеринке в Soho House в Торонто в 2016 году, когда Гарри и Меган впервые увидели вместе.

После того как чета Сассекских переехала из Великобритании в США, принцесса Евгения и ее муж Джек перебрались во Фрогмор, в Виндзоре, где раньше жили Меган и Гарри. Кстати, именно на свадьбе Евгении и Джека Меган объявила семье, что они с Гарри ждут первенца.

Читайте также: Сара Йоркская прокомментировала фотографии своего зятя Джека с обнаженными моделями

Герцогиня Сассекская Меган в платьях-рубашках (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку