Между ними нет вражды: принцесса Беатрис приветствовала поцелуем принца Уильяма на публике

Принцесса Беатрис / © Getty Images

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На это торжество, прошедшее в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир, собралась практически вся королевская семья Британии. Принцесса Йоркская Беатрис приехала со своим мужем — застройщиком Эдоардо Мапелли-Моцци.

Беатрис была в зеленом платье от Emilia Wickstead с длинными рукавами и цветочным принтом. Она обула нюдовые туфли-лодочки с застежками вокруг щиколотки от Jennifer Chamandi, в руках несла маленькую бежевую сумку от Aquazzura и на голове у нее был ободок из рафии от Finley Howie Millinery с небольшим бантом. Принцесса распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз.

Принцессы Беатрис и Евгения на свадьбе Питера Филлипса / © Getty Images

Фотографы запечатлели милый момент приветствия Беатрис и ее кузена — принца Уильяма Уэльского. Вопреки разговорам о вражде между Уэльскими и сестрами Йоркскими из-за скандалов, связанных с отцом сестер Беатрис и Евгении, публика увидела, что принц Уильям любезно поцеловал кузину в щеку во время их встречи на свадьбе.

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Принцесса Беатрис и принц Уильям / © Getty Images

Напомним, из-за связи отца сестер Йоркских – Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с покойным Джеффри Эпштейном, принцессы Беатрис и Евгения некоторое время вовсе не появлялись в светском обществе, и этот выход на свадьбу их кузена Питера Филлипса стал для них таким первым громким публичным мероприятием.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

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