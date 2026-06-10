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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Между ними нет вражды: принцесса Беатрис приветствовала поцелуем принца Уильяма на публике

На выходных принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили свадьбу Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Getty Images

На это торжество, прошедшее в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир, собралась практически вся королевская семья Британии. Принцесса Йоркская Беатрис приехала со своим мужем — застройщиком Эдоардо Мапелли-Моцци.

Беатрис была в зеленом платье от Emilia Wickstead с длинными рукавами и цветочным принтом. Она обула нюдовые туфли-лодочки с застежками вокруг щиколотки от Jennifer Chamandi, в руках несла маленькую бежевую сумку от Aquazzura и на голове у нее был ободок из рафии от Finley Howie Millinery с небольшим бантом. Принцесса распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз.

Принцессы Беатрис и Евгения на свадьбе Питера Филлипса / © Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения на свадьбе Питера Филлипса / © Getty Images

Фотографы запечатлели милый момент приветствия Беатрис и ее кузена — принца Уильяма Уэльского. Вопреки разговорам о вражде между Уэльскими и сестрами Йоркскими из-за скандалов, связанных с отцом сестер Беатрис и Евгении, публика увидела, что принц Уильям любезно поцеловал кузину в щеку во время их встречи на свадьбе.

Принцесса Беатрис и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Беатрис и принц Уильям / © Getty Images

Напомним, из-за связи отца сестер Йоркских – Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с покойным Джеффри Эпштейном, принцессы Беатрис и Евгения некоторое время вовсе не появлялись в светском обществе, и этот выход на свадьбу их кузена Питера Филлипса стал для них таким первым громким публичным мероприятием.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
80
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