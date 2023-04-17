Между ними пропасть: стало известно, настроены ли помириться в день коронации принцы Уильям и Гарри

Уже известно, что на коронацию короля Чарльза III его младший сын - принц Гарри - приедет один, без своей семьи, которая останется в Калифорнии.

У принца Гарри все еще очень плохие отношения со старшим братом Уильямом. И согласно инсайдерам, принц Уэльский не планирует воссоединяться со своим младшим братом на коронации их отца Чарльза.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, 38-летний Гарри в субботу душевно поговорил со своим отцом, пытаясь ослабить напряженность, но не стал обсуждать продолжающийся спор с Уильямом. Также известно, что у братьев не будет времени встретиться во время поездки Гарри на торжественную церемонию коронации Чарльза и Камиллы.

Встреча Гарри и Уильяма 6 мая в день коронации станет первой после выхода скандальных мемуаров герцога Сассекского, в которых он назвал своего брата своим "заклятым врагом". Гарри также публично призвал свою семью извиниться перед ним и его женой Меган. Однако члены королевской семьи, конечно же, этого делать не собираются.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, все о коронации Чарльза и Камиллы читайте в нашем материале.

Также ранее мы рассказывали, кто из членов королевской семьи не получил приглашение на это поистине грандиозное мероприятие.

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