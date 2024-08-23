Между ними вражда: захочет ли принц Уильям видеть брата Гарри на своей коронации

Пока что на троне восседает его отец Чарльз, который стал монархов 8 сентября 2022 года, после смерти его матери королевы Елизаветы II.

Принц Уильям взойдет на престол после смерти своего отца Чарльза. А его супруга принцесса Уэльская Кэтрин станет новой королевой-консортом.

Некоторые эксперты утверждают, что учитывая трудные отношения между Уильямом и его младшим братом Гарри, принц Уэльский может не пригласить герцога Сассекского на свою коронацию, когда придет время. Братья не разговаривали с момента похорон королевы в сентябре 2022 года.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Как пишет express.co.uk, принц Гарри и Меган Маркл связались с принцессой Кейт и принцем Уильямом после того, как у короля Чарльза диагностировали рак в феврале 2024 года, но, как утверждается, ответа не последовало.

Считается, что Уильям вряд ли простит младшему брату его нападки на Кейт в его мемуарах "Запасной", включая предположения о том, что она не была столь приветлива с его женой Меган. А близкие источники из окружения Уильяма говорят, что он не думает о Гарри, а все его мысли сосредоточены сейчас на выздоровлении Кейт (принцесса, как и король лечится от рака) и их детях.

Напомним, что на коронации короля в прошлом году принц Уильям дал понять, что он хотел бы, чтобы его собственная коронация "выглядела и ощущалась по-другому. Не так помпезно и масштабно и быть может с отсутствием родного брата. Друзья Уильяма утверждают, что при нынешнем положении дел он не хотел бы, чтобы его брат присутствовал на его коронации, когда бы это ни произошло.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских (15 фото)

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