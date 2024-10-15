Между Уильямом и Камиллой возникла напряженность: что произошло и при чем здесь план похорон короля Чарльза

Не секрет, что в британской королевской семье заранее готовится план похорон каждого монарха. План на случай смерти короля Чарльза тоже уже существует и, говорят, из-за него возникли споры.

План похорон короля Чарльза III называется операция "Менайский мост". И, говорят, члены королевской семьи не могут прийти к соглашению на предмет некоторых вопросов, связанных с этим планом.

Том Сайкс, королевский комментатор Daily Beast, предполагает, что этот план, о котором впервые публично заговорили после того, как у Чарльза диагностировали рак, вызывает напряженность в Букингемском дворце.

Король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям / Фото: Associated Press

По словам господина Сайкса, динамика власти между Чарльзом и Уильямом изменилась после того, как король узнал о диагнозе, и слухи об исполнительной власти и влиянии начали склоняться в пользу Уильяма. Том также подчеркивает потенциальные проблемы для герцога Сассекского. Он предполагает, что Гарри будет легче вести переговоры с королем Чарльзом, чем с королем Уильямом, если он решит вернуться к королевским обязанностям, пишет журнал Ok!.

В апреле 2024 года выяснилось, что план похорона короля Чарльза был пересмотрен дворцом из-за растущих опасений по поводу его здоровья. В докладе также говорится, что смерть короля Чарльза существенно повлияет на королеву Камиллу, которую принц Уильям якобы просто "терпит" и не особенно любит. Возникают вопросы о том, где будет проживать королева Камилла, когда принц Уильям станет королем, особенно учитывая ее нехватку личного богатства.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, что король Чарльз хочет, чтобы принц Эндрю покинул его резиденцию Royal Lodge, чтобы Камилла могла переехать туда после его смерти. Однако Эндрю отказывается это сделать, делая ставку на то, что этот вопрос будет в самом низу списка приоритетов Уильяма, когда он станет королем.

Король Чарльз и принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, каким может стать правление принца Уильяма.

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