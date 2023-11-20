Миа Риган показала тату, которое ее бойфренд Ромео Бекхэм сделал в ее честь

Возлюбленный Мии сделал тату в день ее рождения.
Миа Риган отпраздновала 21-летие вчера, 19 ноября. В честь праздника, ее бойфренд Ромео Бекхэм – сделал татуировку. В сторис Миа показала, как она выглядит.
Ромео набил на руке надпись "Mooch" в честь своей возлюбленной, котораф в Instagram использует псевдоним Мими Мучер.
Мия опубликовала снимок руки Ромео в своих сторис. Бекхэм берет пример со своего отца Дэвида, у которого множество татуировок, посвященных семье и брата Бруклина, который посвятил целых 70 татуировок его жене Николе Пельтц.
Миа и Ромео встречаются с 2019 года. Прошлым летом они ненадолго расставались, но вскоре возобновили роман.
Напомним, в прошлом месяце пара вместе блистала на премьере документального фильма про Дэвида Бекхэма. Тогда Риган появилась перед папарацци за руку с Ромео и одета в черное вечернее платье.
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