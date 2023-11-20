Миа Риган показала тату, которое ее бойфренд Ромео Бекхэм сделал в ее честь

Возлюбленный Мии сделал тату в день ее рождения.

Миа Риган отпраздновала 21-летие вчера, 19 ноября. В честь праздника, ее бойфренд Ромео Бекхэм – сделал татуировку. В сторис Миа показала, как она выглядит.

Ромео набил на руке надпись "Mooch" в честь своей возлюбленной, котораф в Instagram использует псевдоним Мими Мучер.

Тату Ромео Бекхэма в честь Мии Риган / Фото: Instagram Мии Риган

Мия опубликовала снимок руки Ромео в своих сторис. Бекхэм берет пример со своего отца Дэвида, у которого множество татуировок, посвященных семье и брата Бруклина, который посвятил целых 70 татуировок его жене Николе Пельтц.

Миа и Ромео встречаются с 2019 года. Прошлым летом они ненадолго расставались, но вскоре возобновили роман.

Напомним, в прошлом месяце пара вместе блистала на премьере документального фильма про Дэвида Бекхэма. Тогда Риган появилась перед папарацци за руку с Ромео и одета в черное вечернее платье.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

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