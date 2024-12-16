Миддлвик-Хаус: как выглядит особняк, где жила королева Камилла со своим первым мужем

В этом особняке жила Камилла Паркер-Боулз и ее первый муж Эндрю Паркер-Боулз, а также двое детей пары – сын Том и дочь Лора.
Миддлвик-Хаус - дом в георгианском стиле, внесенный в список памятников архитектуры II степени, недалеко от города Коршам, в Уилтшере.
Здание с семью спальнями, которое за время своего существования несколько раз перестраивалось и расширялось, в августе 1986 года получило статус охраняемого памятника архитектуры, защищающий его от несанкционированного строительства.
Когда в 1995 году Камилла и ее муж Эндрю сообщили о разводе, сообщалось, что миссис Паркер Боулз должна сохранить этот особняк за собой, а ее муж переезжает в другое место. Но в 1995 году его решили продать.
Позже, когда и Камилла выехала из дома, его приобрел барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон и его жена Нетти.
Напомним, сейчас королева Камилла и король Чарльз, ее нынешний муж, живут в Кларенс-хаусе – их постоянной резиденции.
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