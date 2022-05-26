Мила Йовович в голубом платье от украинского бренда появилась на благотворительном вечере amfAR в Каннах

Мила Йовович в голубом платье от украинского бренда появилась на благотворительном вечере amfAR в Каннах

Голливудская актриса с украинскими корнями через одежду проявила свою поддержку Украине.

Мила Йовович посетила сегодня, 26 мая, главный бал Каннского кинофестиваля – благотворительный вечер amfAR, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc.

Там актриса появилась в роскошном зефирном платье в мелкую сеточку голубого цвета от украинского бренда Lever Couture.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

Наряд имел пикантное декольте, открытые плечи, разрез спереди и длинный шлейф.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

Свой яркий образ Мила дополнила бежевыми босоножками на шпильках, голубым ожерельем с бриллиантами и такими же кольцами. В руке она держала голубой клатч.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

Аутфит Йовович завершила укладкой с мокрым эффектом и макияжем с акцентом на глазах.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

С Милой сфотографировалась ее 14-летняя дочь Эвер Габо, которая появилась в желтом платье, украшенном стразами и цветочными аппликациями. Вместе они продемонстрировали образы в цвете украинского флага.

Мила Йовович с дочерью / Фото: Associated Press

Платье от украинского бренда и голубо-желтые луки – так Йовович с дочерью проявила свою поддержку Украине.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

К слову, Мила еще в начале войны эмоционально высказалась в Instagram о широкомасштабном вторжении России в Украину.

"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных осколках", — написала актриса.

Мила прикрепляла в своем профиле ссылку на организации, помогающие украинцам.

Напомним, Леди Гага в платье от украинского бренда Lever Couture снялась в клипе на песню Hold My Hand к фильму "Топ Ган: Меверик".

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