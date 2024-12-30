Милая блондинка: внучка принцессы Анны очаровала публику на праздничной прогулке

Младшая дочь Питера Филлипса и его бывшей жены Отэм Келли – Айла – побывала на рождественской службе с королевской семьей в это Рождество.
12-летняя Айла очаровала публику, она была одета в короткое пальто болотного цвета с бронзовыми пуговицами, черные плотные колготы и была обута в замшевые ботинки.
Белокурые волосы девушки были распущены, а у нее в ушах сверкали золотые серьги с маленькими крестами. Айла шля рядом со своей двоюродной сестрой Леной Тиндалл – младшей дочерью Зары и Майка Тиндалл.
Напомним, Айлу и ее старшую сестру Саванну на службе сопровождал отец Питер Филлипс. Он был сам, а ранее мы уже рассказывали, почему не взял с собой на службу свою возлюбленную Харриет Сперлинг.
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